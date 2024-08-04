فضلت الجزائر عن فرنسا.. من هي كايليا نمور صاحبة أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصدت الجزائرية كايليا نمور، أول ذهبية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بمنافسات جهاز العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفني.

وبهذه الذهبية حققت صاحبة الـ17 عاما إنجازات غير مسبوقة، كأول ذهبية في تاريخ إفريقيا بالجمباز، وأول ذهبية للجزائر في أولمبياد باريس، وأول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس، وأول ذهبية للجزائر منذ أولمبياد لندن 2012.

من هي كايليا نمور صاحبة أول ذهبية للعرب

- مواليد: 30 ديسمبر 2006 "17 عاما"

- ولدت في سان بينوا بفرنسا

- فضلت تمثيل الجزائر عن فرنسا

- الأسرة: الأب جمال نمور، الأم ستيفاني نمور، الأخت الصغرى إلينا، ولديها أخت كبرى

- يشارك شقيقتيها الجمباز تحت علم الدولة الفرنسية

- بدأت ممارسة الجمباز في سن الرابعة

- أول لاعبة جمباز أفريقية تفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز في عام 2023 في أنتويرب، بلجيكا.

- فائزة ببطولة كأس العالم 2024 في العارضتين غير المتساويتين

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