Couples الدوري المصري"من حب من طرف واحد إلى السجن".. قصة شادي محمد وزوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

دائما لا تكون نهايات قصص الحب سعيدة،

كما يحدث في الأفلام والروايات الرومانسية والتي يشاهدها ويتابعها ملايين الأشخاص حول العالم.

ومن أشهر قصص الحب والزواج في الدوري المصري والتي لم تكن نهايتها سعيدة، هي قصة شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وزوجته سارة، التي شهدت أحداث كثيرة انتهت بنهاية تعيسة.

وقال شادي محمد عن بداية حبه لطليقته سارة في تصريحات لبرنامج "لحظات جريئة": "شوفتها أول مرة صدفة في الإسكندرية، وكانت هي بتحط مكياج في إزاز العربية".

وتابع:" حبتها بجنون ولكن كان حب من طرف واحد فقط، واتفاجئت بموافقتها بعد لما طلبت الارتباط منها".

وتحدثت سارة عن قصة زواجهم في تصريحات عبر برنامج" الغندور والجمهور":" فرحي كان متعلق لو الأهلي كسب الكأس هنعملوا ولا مش هيتعمل، وده بسبب حبه الشديد وعشقه للقلعة الحمراء، ولكن الحمدلله كسبوا علشان كنا حاجزين القاعة أول حاجة كانت في الكوشه هي كأس مصر".

وتزوج نجم القلعة الحمراء بسارة بعد فترة من التعرف وأنجب الثنائي فارس وفيروز، ولكن لم تستمر قصة الحب بينهما كثيراً، بسبب الخلافات الزوجية التي وصلت إلى حد القضايا والصراعات واتهام زوجته بالسرقة.

وبدأت الخلافات الزوجية بينهما في شهر يوليو 2019، بعدما منعت سارة نجم الأهلي من دخول منزلها ومقابلة أولادهم، إلي جانب تقديمها دعوة طلاق ونفقة.

وبعد شهور قليلة تعرض شادي محمد إلى سرقة منزله من قبل 7 أشخاص، موجهاً كافة الاتهامات إلى زوجته وشقيقها، لتأمر محكمة جنح مدينة نصر بحبس سارة و3 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات.

وفي شهر 2020، حصلت زوجة لاعب الأهلي السابق على إخلاء سبيل بعد تنازل شادي محمد عن القضية، ولكن لم ينتهي الأمر بينهما إلى هذه النقطة.

علق شادي محمد في تصريحات لبرنامج "شيخ الحارة" بعد صورة زوجته سارة:" معلش انا اسف لا تعليق ولا بالايجاب ولا بالسلب، لأن دايما في حياتك بتكون في صفحات كويسه صنع ربنا، واللي بيكمل معايا وبيفضل جنبي بيبقي في نظري كبير".

أضاف:" أنه تم الطلاق بينه وبين زوجته بعد حب دام 19 سنة”.