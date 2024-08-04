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3 لاعبين ومدافع الأهلي السابق.. تفاصيل خطة تعاقدات الزمالك بعد حل أزمة إيقاف القيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يعاني نادي الزمالك من أزمة مالية، تحديدا بعد دفع جزء من مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن أولوية نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة هي دفع جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين فريق كرة القدم، وبعد ذلك حل أزمة إيقاف القيد الفريق قبل فتح باب قيد .

وأضاف المصدر أن بعد ذلك يأتي التفكير في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، والتخطيط للتعاقد مع 3 أو 4 لاعبين في مراكز محددة، جاءوا كالتالي:

1.حارس مرمى في حالة عدم تجديد لعواد

2.ظهير أيسر

3.جناح أيسر

4.مهاجم

وأكد المصدر أن هناك اتجاه للتعاقد مع لاعب الأهلي الأسبق وسيراميكا الحالي، أحمد رمضان بيكهام، ويصبح هدف رئيسي حال التجديد لعواد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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