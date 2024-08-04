"مرتدياً القميص الأحمر".. عمرو السولية ينشر صورة غامضة عبر إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر عمرو السولية الكثير من التساؤلات، بعد قيامه بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر نجم النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يرتدي قميص النادي الأهلي ويدير ظهره إلى الكاميرا، وهو ما أثار تساؤلات الكثير من جماهير القلعة الحمراء.

واقترب نجم النادي الأهلي عمرو السولية، من الانضمام إلى فريق السويحلي الليبي، بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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