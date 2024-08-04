متى يحقق بيراميدز بطولة؟.. ضياء السيد يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أوضح ضياء السيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق موقف نادي بيراميدز من الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق أول بطولة في تاريخه.

وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "بيراميدز يمتلك إمكانيات مادية ولاعبين سوبر على أعلى مستوى، ولكن عدم امتلاك النادي لقاعدة جماهيرية يؤثر على قدرة الفريق في تحقيق بطولة حتى الآن".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"لكن بيراميدز فريق لا يزال جديد في الدوري ويسير بمعدل جيد والدليل على ذلك مشاركته في البطولة الإفريقية كل موسم وكذلك منافسته الشرسة على لقب الدوري حتى الأسابيع الأخيرة".

وأتم حديثه قائلا:"في رأيي وصول بيراميدز إلي منصات التتويج سيستغرق وقتاً طويلاً".

ويحتل بيراميدز حتى الآن وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، جمعهم من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وتلقي 3 هزائم فقط منذ انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بنظيره زد إف سي اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات دوري نايل، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.