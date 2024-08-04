يحتاج إلى هذا الشرط.. ماذا قال ضياء السيد عن كولر والأهلي هذا الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

علق ضياء السيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على مستوي القلعة الحمراء والسويسري مارسيل كولر خلال الموسم الرياضي الحالي بعد اقترابه من التتويج بلقب الدوري المصري الـ44 في تاريخه.

وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "موسم الأهلي رائع، في ظل ضغط المباريات وعدد البطولات التي خاضها خلال هذا العام، ونجح في التتويج بأغلبها".

وأضاف نجم الأحمر السابق:"أتمني أن يتوج الأهلي بالدوري هذا العام ويكمل مسيرته الناجحة خلال الموسم الحالي".

وأتم حديثه:"مسيرة كولر مع القلعة الحمراء ناجح للغاية حتي الآن، والأهلي لا يحتاج سوي مسابقة منتظمة حتي يستطيع أن يؤدي نفس المستوي في جميع البطولات".

ويعتلي الفريق الكروي بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.