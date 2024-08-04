شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر.. الأهلي يواجه فاركو 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:
8 / 8 / 2024
بيراميدز – أبو قير للأسمدة
الجمعة 9 / 8 / 2024
الترسانة – الجونة
البنك الأهلي – المصري
الثلاثاء 20 / 8 / 2024
الإسماعيلي – سموحه
الأهلى و فاركو
مودرن سبورت – إنبي
الأربعاء 21 / 8 / 2024
سيراميكا – زد
الزمالك – طلائع الجيش.
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