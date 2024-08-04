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مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر.. الأهلي يواجه فاركو 20 أغسطس

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القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر وجاءت كالتالي:

8 / 8 / 2024

بيراميدز – أبو قير للأسمدة

الجمعة 9 / 8 / 2024

الترسانة – الجونة
البنك الأهلي – المصري

الثلاثاء 20 / 8 / 2024
الإسماعيلي – سموحه
الأهلى و فاركو
مودرن سبورت  – إنبي

الأربعاء 21 / 8 / 2024
سيراميكا – زد
الزمالك – طلائع الجيش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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