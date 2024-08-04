شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعير على الملوانى إلى القناة مجانا بموافقة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

منح إيهاب جلال ، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الضوء الأخضر لرحيل على الملوانى لاعب وسط الدراويش إلى القناة فى الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم الحاجة إلى خدماته.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع على الملوانى فى يناير الماضى قادما من بورفؤاد ولكنه لم يحصل على فرص كثيرة مع الإسماعيلى، لعدم اقتناع إيهاب جلال بما يقدمه اللاعب.

ومن جانبها، وافقت إدارة الإسماعيلى على انتقال اللاعب إلى القناة لمدة موسم على سبيل الإعارة مجانا دون مقابل، على أن يتم تقييم مستواه نهاية الموسم، حيث يستمر عقد اللاعب مع الإسماعيلى لمدة 3 سنوات ونصف.

وفى سياق آخر، يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الختامي لمواجهة السد القطري الودية، في السابعة مساء اليوم، الأحد، على الملعب الفرعة باستاد نادي السد.

ووصلت بعثة الإسماعيلي، إلى قطر أمس، السبت، وخاض الفريق مرانه الأول، وسط حالة من التركيز الشديد.

وضمت قائمة الإسماعيلى التى تتوجه لقطر كلا من: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومروان حمدي ونادر فرج وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري وخالد النبريص والإثيوبي بنيام وداجو وحسن صابر وعمر القط وإبراهيم عبد العال".