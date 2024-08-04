وسام أبو علي يقود تشكيل الاهلي ضد المقاولون في الدوري

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل المارد الأحمر، أمام المقاولون العرب، في الدوري المصري.

ويلعب الشياطين الحمر أمام المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ويأتي المقاولون العرب في المركز 17 برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – أفشة – كريم وليد – محمد عبد الله – أحمد عابدين