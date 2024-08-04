أعلنت لجنة المسابقات اليوم الأحد عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر موسم 2023-24 والتي تنطلق يوم الخميس القادم.

وتقام المباريات بدءًا من يوم الخميس 8 أغسطس وحتى الأربعاء 21 أغسطس.

ويستعد ناديي الاهلي والزمالك لمواجهات هامة في كأس مصر، حيث يواجه الأبيض نظيره طلائع الجيش، بينما يلعب أبناء القلعة الحمراء ضد فاركو.

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وتأهل على حساب بروكسي، في دور الـ32 بالفوز بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس مصر يوم الأربعاء، 21 أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس مصر

الخميس 8 أغسطس – بيراميدز × أبو قير للأسمدة – 6:00 – استاد الدفاع الجوي

الجمعة 9 أغسطس – الترسانة × الجونة – 6:00 – استاد الجونة

الجمعة 9 أغسطس – البنك الاهلي × المصري – 9:00 – استاد برج العرب

الثلاثاء 20 أغسطس – الإسماعيلي × سموحة – 6:00 – استاد الإسماعيلية

الثلاثاء 20 أغسطس – الاهلي× فاركو – 9:00 – استاد القاهرة

الثلاثاء 20 أغسطس – مودرن سبورت × إنبي – 9:00 – استاد السلام

الأربعاء 21 أغسطس – سيراميكا كليوباترا × زد – 6:00 – استاد المقاولون العرب

الأربعاء 21 أغسطس – الزمالك × طلائع الجيش – 9:00 – استاد القاهرة