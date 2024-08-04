تحديد موعد مباراة الاهلي ضد فاركو في دور الـ 16 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره فاركو في دور الـ16 من كأس مصر النسخة الحالية 2023-2024.

وتقرر أن يواجه الاهلي نظيره فاركو، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر أغسطس المقبل.

وتقام مباراة الاهلي ضد فاركو في كأس مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان النادي الاهلي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 بعد أن حقق الفوز على نظيره الألومنيوم بهدف دون مقابل.

بينما صعد فريق فاركو إلى الدور ذاته في بطولة كأس مصر بعد أن حقق الفوز على الوسطي بثلاثة أهداف دون رد.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد حصد آخر لقب لبطولة كأس مصر بعد أن فاز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت لأول مرة خارج مصر في السعودية.

ويستعد الاهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.