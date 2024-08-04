موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة إنبي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الماضية، على نظيره الجونة بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة إنبي القادمة كل من أحد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال لتواجدهم رفقة صفوف المنتخب الاوليمبي الذي يشارك في أولمبياد باريس حاليًا.

اقرأ ايضًا..الزمالك يبدأ مفاوضاته مع نجم بيراميدز

كما يغيب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش، وذلك بسبب إصابتهم بالرباط الصليبي وغيابهم عن الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة.

فيما يتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة حصدها الفريق من 29 مباراة.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.