"الأولى في مسيرته".. دجوكوفيتش يتوج بذهبية التنس في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، من التتويج بذهبية منافسات التنس الأرضي، بأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 2-0.

ونجح دجوكوفيتش في حسم اللقاء لصالحه، بعدما حقق الفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، وفي المجموعة الثانية بنتيجة 7-6 أيضاً، ليتوج اللاعب بالذهبية.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى التي يتمكن دجوكوفيتش من تحقيقها، طوال تاريخ مشاركاته بالأولمبياد، على الرغم من تتويجه بالكثير من الألقاب العالمية من قبل، والبطولات الكبرى في التنس.

وهذه هى المشاركة الخامسة لدجوكوفيتش في الأولمبياد، حيث شارك في أولمبياد بكين 2008 وحصل على الميدالية البرونزية، وشارك في لندن 2012، ريودي جانيرو 2016، طوكيو 2024، بالإضافة إلى أولمبياد باريس 2024.

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