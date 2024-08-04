"عودة شوبير".. تشكيل الأهلي الرسمي لملاقاة المقاولون العرب في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عن تشكيل الفريق الرسمي لملاقاة نظيره المقاولون العرب اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب، عودة حارس المرمى مصطفى شوبير للمشاركة بشكل أساسي مع المارد الأحمر.

وجاء تشكيل النادي الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالدوري المصري الممتاز، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضاً:

فضلت الجزائر عن فرنسا.. من هي كايليا نمور صاحبة أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس؟

"ما رأيته لا يصدق".. أول تعليق من رينارد بعد وداع سيدات فرنسا أولمبياد باريس

"سنواصل القتال من أجل مصر".. ميكالي يوجه رسالة قوية قبل مواجهة فرنسا بالأولمبياد