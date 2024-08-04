مواعيد المباريات المتبقية للنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

اقترب النادي الأهلي من لقب الدوري الممتاز الـ 44 في تاريخه، بعدما خاض 29 مباراة، آخرها ضد البنك الأهلي، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي، بهدف دون مقابل.

ويستعد النادي الأهلي لمقابلة المقاولون العرب اليوم، فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

إذ يلتقي النادي الأهلي مع المقاولون العرب اليوم الأحد ، وسموحة يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، وزد يوم 11أغسطس، وإنبي يوم 14 أغسطس، وآخر مباراة للنادي الأهلي، في الدوري المصري الممتاز، أمام مودرن سبورت يوم 17 أغسطس.