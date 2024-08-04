أزمة في منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة فرنسا بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

تعرض لاعب منتخب مصر الأولمبي، أحمد مصطفى زيزو، للإصابة في مباراة باراجواي الماضية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن هناك أزمة داخل منتخب مصر الأولمبي، حيث تضائلت فرص لحاق زيزو بمباراة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، وحدد ميكالي المدير الفني البرازيلي البدء بمصطفى سعد ميسي بدلا منه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره الفرنسي غدا الإثنين، ضمن مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

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