الكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر لموسم 2023-2024.

ومن المقرر إقامة المباريات، بداية من يوم الخميس المقبل 8 أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر كالتالي:

بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة.. الخميس 8 أغسطس.. 6 مساءً.

الترسانة ضد الجونة.. الجمعة 9 أغسطس.. 6 مساءً.

البنك الأهلي ضد المصري.. الجمعة 9 أغسطس.. 9 مساءً.

الأهلي ضد فاركو.. الثلاثاء 20 أغسطس.. 9 مساءً.

مودرن سبورت ضد إنبي.. الثلاثاء 20 أغسطس.. 9 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد زد.. الأربعاء 21 أغسطس.. 6 مساءً.

الزمالك ضد طلائع الجيش.. الأربعاء 21 أغسطس.. 9 مساءً.

ويذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في المملكة العربية السعودية.

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