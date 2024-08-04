منتخب مصر الأولمبي.. ميكالي يستقر على بديل زيزو.. وأزمة في خط الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

تعرض لاعب منتخب مصر الأولمبي، أحمد مصطفى زيزو، للإصابة في مباراة باراجواي الماضية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن فرص لحاق زيزو بمباراة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس صعب، وحدد ميكالي المدير الفني البرازيلي البدء بمصطفى سعد ميسي بدلا منه.

وأوضح المصدر أن هناك أزمة أخرى في مركز الدفاع، حيث يعاني أحمد عيد الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبي من إصابة، ولكنه سيتحامل على نفسه ويشارك أمام فرنسا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره الفرنسي غدا الإثنين، ضمن مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

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