شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعاقد مع مصطفى عبد الرحيم مدافع الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو البنك الأهلى مع مصطفى عبد الرحيم مدافع الإنتاج الحربى بعدما دفع المبلغ المالى لمدة 3 سنوات في إطار تدعيم الفريق بصفقات جيدة من القسم الثانى.

ويحاول البنك الأهلى تدعيم صفوفه من القسم الثانى بسبب المغالاة المادية في أندية الدورى الممتاز وحتى يستطيع بناء فريق قوى من صغار السن خاصة وأن مصطفى عبد الرحيم من المدافعين المشهود لهم بالكفاءة ودخل العديد من الأندية في مفاوضات رسمية مع إدارة العجلات الحربية من أجل التعاقد معه .

فى ذات السياق أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد مع لاعب خط الدفاع خالد عبد الشافى "شيفو" لمدة 4 مواسم قادماً من لافيينا.

وأعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار تمديد عقد الظهير الأيسر إسحاق يعقوبو لمدة موسمين، بعدما كان ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.