شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحسم مصير النيجيرى جون إيبوكا بعد نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادى سيراميكا، حسم مصير النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق، إلى ما بعد نهائى كأس رابطة الأندية المقرر له الأربعاء المقبل بين سيراميكا والطلائع على استاد برج العرب.

وتلقى جون إيبوكا أكثر من عرض من أندية ليبية فى الفترة الأخيرة نظرا لنجاح اللاعب فى الموسم الماضى فى الدورى الليبى، ولكن لم يتم حسم وجهته المقبلة حتى الآن.

ويحسم مسئولو سيراميكا موقفهم من العروض التى تلقاها النيجيرى بعد الانتهاء من نهائى كأس رابطة الأندية، التى يمنون النفس بالتتويج بها للموسم الثانى على التوالى.

وخاض النيجيرى جون إيبوكا مع سيراميكا هذا الموسم 34 مباراة حتى الآن، سجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه بعد دقائق 1492 دقيقة.