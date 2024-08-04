شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات الحكام من الأندية فى مباريات كأس مصر باستثناء النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر صرف الأندية صاحبة المباراة في بطولة كأس مصر، لبدلات الحكام ومراقب المباراة بداية من مباريات دور الـ16 لكأس مصر باستثناء مباراة النهائي. وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر، وجاءت كالتالي:

8 / 8 / 2024 بيراميدز – أبو قير للأسمدة الجمعة 9 / 8 / 2024

الترسانة – الجونة

البنك الأهلي – المصري

الثلاثاء 20 / 8 / 2024

الإسماعيلي – سموحه

الأهلى و فاركو

مودرن سبورت – إنبي الأربعاء 21 / 8 / 2024

سيراميكا – زد

الزمالك – طلائع الجيش

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