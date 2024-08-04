شوبير بدلا من الشناوي.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، التشكيل الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب، والتي تقام فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراس المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية، وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، ورضا سليم

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من، محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وأفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.