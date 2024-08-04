نجم منتخب مصر يتلقى عرضًا من فرنسا

تلقى نجم منتخب مصر إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عرضًا من الدوري الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي ليون الفرنسي أبدى رغبته في الحصول على خدمات الدولي المصري إبراهيم عادل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل مسئولو نادي ليون الفرنسي في مفاوضات مع بيراميدز من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع إبراهيم عادل خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد ظهور إبراهيم عادل مع منتخب مصر الأولمبي بشكل لافت خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية، حيث استطاع تسجيل 3 أهداف حتى الآن.

واستطاع منتخب مصر الأولمبي أن يحقق إنجازًا لم يحدث منذ 60 عاما، بتأهله إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024، على حساب باراجواي.

افتتح منتخب مصر الأولمبي مشوراه في أولمبياد باريس بالتعادل مع جمهورية الدومنيكان سلبيًا دون أهداف، ثم فاز على أوزبكستان بهدف دون رد، ثم الفوز التاريخي على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.