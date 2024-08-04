بعد هدفي المقاولون.. كم ثنائية سجلها وسام أبو علي مع الاهلي؟

تمكن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، من تسجيل ثنائية جديدة في مسابقة الدوري المصري، خلال مباراة المقاولون العرب.

ويلاقي فريق الاهلي نظيره المقاولون حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المهاجم الفلسطيني أهداف المارد الأحمر في الدقيقة 14، من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليسرى من حسين الشحات، ليراوغ مدافع ذئاب الجبل ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني له ولصالح الاهلي في الدقيقة21 بعدما استقبل كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

ثنائيات وسام أبو علي مع الاهلي

تعد ثنائية النجم الفلسطيني اليوم في شباك المقاولون العرب الثالثة له مع المارد الأحمر خلال الموسم الحالي كالتالي:

سجل أبو علي أول ثنائية له مع الاهلي في شباك بيراميدز خلال المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2.

وتمكن المهاجم الفلسطيني من تسجيل الثنائية الثانية له مع المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري المصري، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4/1، لصالح الاهلي.

وسجل وسام أبو علي مع الاهلي هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري 17 هدفًا، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة.