أشرف بن شرقي يبتعد عن الزمالك بسبب كأس العالم للأندية

أصبح اللاعب المغربي أشرف بن شرقي محط اهتمام جماهير نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قراره بفسخ ارتباطه مع نادي الريان القطري بنهاية الموسم الجاري.

وبات بن شرقي لاعبًا حرًا، ما يُتيح له الانتقال مجانًا إلى أي ناد مطلع الموسم المقبل 2024-2025 دون مقابل مادي.

ودخل نادي الزمالك والنادي المغربي الوداد في مفاوضات من أجل ضمّ خدمات بن شرقي بداية من الموسم المقبل.

وأصبح اللاعب على طاولة مجلس إدارة الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب حل أزمة إيقاف قيد النادي.

ويقود رئيس الزمالك حسين لبيب المفاوضات مع بن شرقي، بهدف التوصل إلى اتفاق مناسب للتعاقد مع اللاعب وعودته مرة أخرى للنادي.

ورغم رغبة بن شرقي في الانتقال إلى الزمالك، فإنه يفكر أيضًا في اللعب لصفوف الوداد المغربي من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة.

ولم يحسم بن شرقي قراره النهائي بعد، سواء بالانضمام للزمالك أو الوداد أو أي نادٍ آخر، في ظل العروض المقدمة له.

وفي السياق ذاته، يواجه نادي الزمالك أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات المدرب السابق مساعدين فيريرا، ويسعى مجلس الزمالك لحل هذه الأزمة من أجل إبرام صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.