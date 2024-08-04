رقمان مميزان لـ وسام أبو علي مع الاهلي في الدوري بعد ثنائية المقاولون

أنهى النادي الاهلي، الشوط الأول متقدمًا على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، هدف الأهلي الأول في الدقيقة 14، بعد تمريرة من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 34، عاد وسام أبو علي، لتسجيل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة خاطفة في شباك أبو السعود.

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ويتصدر وسام أبو علي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 17 هدف.

أرقام وسام أبو علي مع الاهلي في الدوري المصري :

18 مباراة

20 مساهمة

17 هدف

4 أسيست

ويعتبر المهاجم الفلسطيني هو أكثر من سجل مع الفريق في الدوري، وأكثر من ساهم مع الفريق في الدوري أيضًا.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ويأتي المقاولون العرب في المركز 17 برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

وجاء تشكيل الاهلي لمباراة المقاولون

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم