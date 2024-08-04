الاهلي يتقدم على المقاولون في الشوط الأول بـ الدوري

أنهى النادي الاهلي، الشوط الأول متقدمًا على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة المحلية.

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وسجل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، هدف الأهلي الأول في الدقيقة 14، بعد تمريرة من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 34، عاد وسام أبو علي، لتسجيل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة خاطفة في شباك أبو السعود.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ويأتي المقاولون العرب في المركز 17 برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم