ليفربول يقترب من ضم نجم الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية باهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع أحد مدافعي منتخب الأرجنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل آرني سلوت مدرب فريق ليفربول الجديد بتدعيم الريدز بصفقات جديدة استعدادًا للموسم القادم.

ولم يبرم ليفربول أي صفقات حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية.

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ووفقًا لـ شبكة “TYC SPORTS” الأرجنتينية أكدت أن نادي ليفربول يهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر لمنتخب التانجو خوليو سولير في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولفت سولير الأنظار بعد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن يتقدم ليفربول بعرض رسمي لفريق لانوس في الفترة الحالية من أجل التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فقط.

واختتمت الشبكة أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال سولير إلى ليفربول الإنجليزي حوالي 15 مليون دولار.