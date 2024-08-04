تأهل تاريخي و5 إخفاقات.. نتائج المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت منافسات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد، حيث شاركوا في 7 منافسات مختلفة باليوم التاسع بدورة الألعاب الأولمبية الجارية.

وشهد اليوم تأهل منتخب مصر لكرة اليد رسميا لربع نهائي أولمبياد باريس، عقب الفوز على الأرجنتين، وودع منتخب مصر لسلاح الشيش باحتلال المركز الثامن.

نتائج المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد

- عمر خالد - رماية 25 متر - احتل المركز 24 من أصل 29

- أميرة أبو شُقة - تصفيات رماية الاسكت - احتلت المركز 29 (الأخير)

- منتخب مصر ضد الأرجنتين - كرة يد - الفوز والتأهل لربع النهائي

- منتخب مصر ضد أمريكا - سلاح الشيش - الخسارة واحتلات المركز الثامن

- علي بدوي - الشراع - احتل المركز 29

- خلود منسي - الشراع - احتلت المركز 40 من أصل 43

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