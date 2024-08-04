"فك العقدة ورقمين قياسيين".. بطولات وألقاب في مسيرة نوفاك دجوكوفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نجح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في فك عقدته وتحقيق أول ميدالية ذهبية له في مسيرته بمنافسات فردي التنس للرجال وذلك خلال دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وحصد دجوكوفيتش الميدالية الذهبية عقب فوزه على منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز والمصنف الثالث عالمياً، بنتيجة شوطين دون مقابل (7-6) (7-6)، ليثأر منه رغم خسارته أمامه في نهائي بطولة ويمبلدون.

ويعرض "الخليج 365" في التقرير التالي بطولات وألقاب نوفاك دجوكوفيتش:

تعتبر ذهبية دجوكوفيتش هو الانجاز الأوليمبي الناقص في خزئنه بعد فشله في أربع نسخ متتالية وهي "2008، 2012، 2016، 2020" ، رغم تحقيقه عدداً كبيراً للألقاب والبطولات طوال مسيرته برياضة التنس.

يمتلك دجوكوفيتش أهم الألقاب في رياضة التنس منها بطولات جراند سلام، بطولة ويمبلدون، كأس ديفيس وكأس هوبمان.

بدأ ديوكوفيتش مسيرته بالتنس عام 2003، وحقق 98 لقباً قبل تتويجه اليوم بذهبية باريس 2024.

وكانت ميداليته الأولمبية الأولى خلال نسخة بكين 2008 ولكنه حصد وقتها على البرونزية، أما التشيلي فرناندو غونزاليس حقق الفضية، والإسباني رافاييل نادال توج بالذهب.

كما حقق اليوم رقمين قياسيين بعدما أصبح أكبر لاعب يحقق الميدالية الذهبية في تاريخ الأولمبياد عن عمر الـ37 عاماً و74 يوماً، بالإضافة إلى كونه ثاني لاعب يتوج بذهبية الأولمبياد، بطولة جراند سلام والجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.