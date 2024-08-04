"قادرون".. ضياء السيد يتحدث عن أداء وطموحاته لمنتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تحدث ضياء السيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أداء وطموحات الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، خاصة بعد صعود كتيبة البرازيلي روجيرو ميكالي إلي دور نصف النهائي في منافسات كرة القدم.

وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "المنتخب الأولمبي نجح في أولمبياد باريس حتي الآن والدليل على ذلك التأهل كأول المجموعة رغم قوة المنتخب الإسباني، وكذلك أداء الفراعنة أمم الباراجواي والروح التي يمتلكها اللاعبون تظهر على النتائج".

وأضاف نجم الأحمر السابق :"الآن المنتخب في المربع الذهبي، وأتمني ان نحصد ميدالية أولمبية، ونحن قادرون علي تحقيق ذلك".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس، والمقرر لها غداً الإثنين على ملعب جروباما ستايديوم وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي حجز مقعده في دور النصف النهائي، بعد تخطي عقبة الباراجواي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.