لتحقيق ميدالية.. موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف ملعب "بارك أولمبيك ليون" مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا، ضمن مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب الفوز على باراجواي بركلات الترجيح، بينما تخطى الديوك عقبة الأرجنتين بهدف نظيف.

ويسعى المنتخب المصري الأولمبي لتحقيق ميدالية أولمبية في كرة القدم لأول مرة في التاريخ، وحال الفوز على فرنسا يضمن الفراعنة ميدالية، وحال الخسارة سيخوض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي المقبلة

ويلاقي منتخب الفراعنة نظيره الفرنسي غدا الإثنين، ضمن مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب بارك أولمبيك ليون.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق نقل منافسات أولمبياد باريس 2024 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتبث قناة beIN SPORTS 2 اللقاء على الهواء مباشرة.

اقرأ أيضًا:

تأهل تاريخي و5 إخفاقات.. نتائج المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

أزمة في منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة فرنسا بأولمبياد باريس 2024