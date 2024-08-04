انتهاء دور المجموعات.. جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات دور المجموعات من المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد، بفوز الدنمارك على نظيره النرويج بنتيجة 32-25.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على النرويج والمجر والأرجنتين، والتعادل مع فرنسا، والخسار أمام الدنمارك.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد النهائي

1.الدنمارك - 10 نقاط

2.مصر - 7 نقاط

3.النرويج - 6 نقاط

4.فرنسا - 5 نقاط

5.المجر - نقطتين

6.الأرجنتين - دون نقاط

ليتأهل من المجموعة الثانية لربع نهائي أولمبياد باريس كل من، الدنمارك، مصر، النرويج، وفرنسا.

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