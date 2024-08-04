"لتحقيق ذهبيته الأولي"..مشهد إنساني بين دجوكوفيتش وابنته (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

الدعم المعنوي لا يقتصر على وقوف الآباء بجانب أبنائهم فقط، ولكن لابد أن يتبادلا هذا الدعم والحب خاصة في حياة الأبطال الذين يمثلون بلادهم في مختلف المحافل.

وشهدت النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لقطة خطفت قلوب الملايين من المشاهدين حول العالم، بعد تقديم ابنه الصربي نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس الدعم لوالدها خلال مباراته اليوم أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

وحرصت ابنه دجوكوفيتش على رفع لافته طوال المباراة تحمل عبارة مليئة بالدعم والحب له وكتبت عليها:" أبي هو الأفضل".

وبعد تتويج دجوكوفيتش بالميدالية الذهبية الأولي له في تاريخه، بكي بشدة في أحضان ابنته فور فوزه محققاً بذلك كافة الألقاب في رياضة التنس.

وفك دجوكوفيتش عقدته الأولمبية بعد حصد الميدالية الذهبية الأولي له، عقب فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة شوطين دون مقابل، ليحصد الميدالية الثانية بعد برونزية بكين 2008.