"هوايته المفضلة".. وسام أبو علي يواصل تسجيل الأهداف رفقة النادي الأهلي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، ممارسة هوايته المميزة رفقة المارد الأحمر، وهى تسجيل الأهداف رفقة الفريق في مختلف البطولات.

ونجح وسام أبو علي في إحراز هدفي النادي الأهلي في مرمى المقاولون العرب، في الدقيقتين "14، 34" من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهدفي اليوم رفع أبو علي رصيده من الأهداف رفقة النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى الهدف رقم 17 في صدارة ترتيب هدافي مسابقة، وبفارق ثلاثة أهداف عن كلا من فيستون مايلي مهاجم بيراميدز وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد 14 هدفا لكلاً منهما.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب حالياً، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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