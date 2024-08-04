شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يشارك بدلا من أحمد عيد فى قائمة المنتخب الأولمبى أمام فرنسا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر استبدال أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بزميله محمد حمدي فى القائمة الأساسية قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا غدا فى الدور قبل النهائي لدورة الألعاب الأولمبية الجارية فى باريس.

جاء ذلك بعدما أثبتت الأشعة التى أجريت له بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة باراجواي فى دور الثمانية.

ويبدأ أحمد عيد برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة طارق سليمان و صلاح عاشور.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الفرنسي غدا، الإثنين، في نصف النهائي لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي الأولمبياد بـ الفوز على باراجواي بفضل ركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، بينما تأهلت فرنسا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة (1-0).

وواصل البرازيلي ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، أرقامه المميزة مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التى قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة 3 مرات فقط.

وخاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 13 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".