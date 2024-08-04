شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى يحافظ على تقدمه أمام المقاولون بهدف وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذ من الأهلي ومحاولة اختراق دفاع المقاولون، وهدد وسام أبو علي مرمى الذئاب في الدقيقة 8 من تمريرة حسين الشحات ولكن حولها الدفاع إلى ركنية، وسدد إمام عاشور تصويبة رائعة في الدقيقة العاشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود أبو السعود.

وهدد رضا سليم مرمى المقاولون بتصويبة جديدة في الدقيقة 13 من الجبهة اليمنى ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة وهو ظهره للمرمى ليستدير بجسمه ويسدد الكرة أرضية على يمين مرمى أبو السعود.

استمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب بعد هدف التقدم وسط تراجع وتأمين دفاعي من المقاولون واللعب دفاع منطقة خشية من استقبال أهداف جديدة مع اللجوء للكرات المرتدة لتهديد مرمى الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وسام أبو علي ورضا سليم

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وأفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا كابوري، جوزيف أوشايا

الوسط: أحمد الشيمي عمر سافيولا، محمد مجلي

الهجوم: جواكيم أوجيري، محمد سالم، محمد عنتر

وتواجد على دكة البدلاء كل من: أسامة النجار ولؤي وائل ومحمود شبراوي وعامر عامر وأحمد مودي ومحمد عبد الناصر ومحمود مانجا ومهند محمد ومعز أكولو .

ولعب الأهلي مع المقاولون قبل مباراة الليلة، 81 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود المقاولون العرب للدوري الممتاز موسم 1978-1979، كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 4 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 58 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي142هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هدافو الأهلي خلال لقاءات الفريقين هم: أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.