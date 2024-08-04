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أولمبياد باريس.. منتخب اليد ينهى الدور الأول فى المركز الثانى رسميا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:56 م

أنهى منتخب مصر لكرة اليد الدور الأول فى المركز الثانى بأولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى برصيد 7 نقاط فى ظل فوز الدنمارك على النرويج بنتيجة 32-25.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

الدنمارك برصيد 10 نقاط
مصر برصيد 7 نقاط
النرويج برصيد 6 نقاط
فرنسا برصيد 5 نقاط
المجر برصيد نقطتين
الأرجنتين بدون نقاط.

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد  فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

وشهدت المباراة تألقا ملحوظا لعدد من اللاعبين، على رأسهم حارس المرمى كريم هنداوى واللاعب يحيى خالد.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 15- 14 لصالح المنتخب الأرجنتينى، وسط نجاح منتخب اليد فى العودة للتقدم فى الشوط الثانى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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