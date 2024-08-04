شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع عمر عزب لاعب كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع عمر عزب لاعب منتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

ووقع عمر عزب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع عمرو عزب، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.