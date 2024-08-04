شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجديد تعاقد مايا ممدوح فى صفوف سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 10:15 م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد تعاقد مايا ممدوح لاعبة الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، استعدادا للموسم الجديد .

كما أعلن الزمالك مؤخرا عن التعاقد مع شروق فؤاد "صانعة ألعاب" منتخب مصر ، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

ووقعت شروق فؤاد، على عقود انضمامها للزمالك، خلال الجلسة التي جمعتها مع نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

جدير بالذكر، أن فريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.