شكرا لقرائتكم خبر عن زد يدرك التعادل أمام بيراميدز بهدف لمثله فى الدقيقة 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع زد إدراك هدف التعادل أمام بيراميدز عند طريق مهاجمه زيكو بضربة رأس متقنة في الدقيقة 51 لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29 للدورى .



وفى حالة انتهاء المباراة بنفس النتيجة وفوز الأهلى على المقاولون ينصب المارد الأحمر بلقب الدورى الممتاز .

تشكيل بيراميدز على النحو التالى :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمود دونجا

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

أما تشكيل زد جاء على النحو التالى : -

على لطفي - مصطفى محمد - مصطفى محمود عبد القادر - بارتوليوم كاموتي - عبد الرحمن البانوبي - أحمد إبراهيم عبد العزيز - محمد إسماعيل قطب - بيتر زيلو - أحمد ذكي عبد الحميد - علي جمال علي - ماتا ماجاسا.