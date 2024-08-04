أولمبياد باريس-سباحة: السويدية سيوستروم تحرز ذهبية 50 م حرّة وتحقق ثنائية السرعة

الرياص - اسماء السيد - باريس: أحرزت السباحة السويدية سارة سيوستروم ذهبية 50 م حرّة الأحد في أولمبياد باريس، محققة ثنائية سباقات السرعة بعد تتويجها في سباق 100 م حرّة.

وسجّلت سيوستروم البالغة 30 عاماً والتي تخوض أولمبيادها الخامس 23.71 ثانية، متفوّقة على الأسترالية ميغ هاريس (23.97 ث) والصينية يوفي جانغ (24.20 ث).

سيوستروم التي أحرزت لقبها العالمي الأوّل بعمر الخامسة عشرة، باتت أكبر متوجة في سباق السبرينت في الألعاب الأولمبية، علماً انها تحمل الرقم العالمي (23.61 ث) منذ تموز (يوليو) 2023.

وهذه أجمل مشاركة لسيوستروم من أصل خمس في الألعاب، رافعة رصيدها إلى ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

استهلّت مشوارها في نسخة بكين 2008، لكنها انتظرت ثماني سنوات لتصعد إلى منصة التتويج في ريو 2016.