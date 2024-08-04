وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي وينفرد بصدارة هدافي الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل وسام أبو علي لاعب الأهلي الهدف الثاني له ولفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل وسام أبو علي هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وبذلك وصل وسام إلى ١٧ هدفا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وسام ابو علي ورضا سليم