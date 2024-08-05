شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يضيف الهدف الرابع للأهلي في مرمى المقاولون بالدقيقة 78 والان مع تفاصيل الخبر

سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وسام ابو علي ورضا سليم

وعلى دكة البدلاء تواجد كلا من، محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وأفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا كابوري، جوزيف أوشايا

الوسط: أحمد الشيمي عمر سافيولا، محمد مجلي،

الهجوم: جواكيم أوجيري، محمد سالم، محمد عنتر

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، أسامة النجار ولؤي وائل ومحمود شبراوي وعامر عامر وأحمد مودي ومحمد عبد الناصر ومحمود مانجا ومهند محمد ومعز أكولو .

ولعب الأهلي مع المقاولون قبل مباراة الليلة، 81 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود المقاولون العرب للدوري الممتاز موسم 1978-1979، كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 4 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 58 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي142هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.