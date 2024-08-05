شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة لاعب الملاكمة حمزة تامر ضحية نادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة لاعب الملاكمة حمزة تامر، الذي لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة بنادى الترسانة الأربعاء الماضى حزنا على فراق ابنها.

ورحلت والدة لاعب الملاكمة حمزة تامر، عقب أيام من مصرع ابنها غرقا داخل حمام السباحة بنادي الترسانة.

كان حمزة تامر لاعب الملاكمة الذى يبلغ من العمر 17 عاما قد لقى مصرعه إثر غرقه داخل حمام السباحة بنادي الترسانة بمنطقة العجوزة، ونقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى.