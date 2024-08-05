شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس يمنح العلامة الكاملة لحكام الأهلى والمقاولون بقيادة بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

المباراة: الأهلى والمقاولون

المسابقة: اللقاء المؤجل من الجولة 23 من دورى Nile

النتيجة: أربعة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود بسيونى

المساعد الأول: خالد حسين

المساعد الثانى: عدى عيد

الحكم الرابع: اسامة إسماعيل

حكام ال VAR: محمد عادل، محمود أبو الرجال

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة نجح الحكم فى اختبارات الصندوق نتيجة الفهم الجيد للقانون والسماح بالتنافس العادل فى أكثر من حالة إدارتها بشكل جيد نتيجة الفهم الصحيح للقانون والسماح بالتنافس العادل فى أكثر من حالة وكانت حالات المباراة كالاتى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 53 سقوط لاعب الأهلى وسام ابو على، الحكم يشير باستمرار اللعب ولاتوجد مخالفة والقرار صحيح بصحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 58 سقوط حسين الشحات والحكم لا يحتسب شئ والقرار صحيح لاتوجد مخالفة.

الحالة الثالثة: الدقيقة 59 سقوط للاعب الأهلى وسام ابو على والحكم يشير إلى استمرار اللعب والقرار صحيح.



اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهود كبير فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم

الحكام المساعدون: تحركات واعية ومساعدة الحكم فى احتساب المخالفات القريبة



حكام ال VAR: لا توجد حالات تستحق التدخل