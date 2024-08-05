شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات كرة اليد يغادرن إلى كرواتيا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تغادر القاهرة صباح اليوم بعثة منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2006 إلى كرواتيا لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكرواتي رابع أوروبا، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ10 للناشئات والتى تستضيفها الصين خلال الفترة من 14 إلى 25 اغسطس 2024.

وسوف تعود بعثة الفريق الوطنى للناشئات إلى القاهرة يوم 7 اغسطس الجاري ثم السفر إلى الصين يوم 8 أغسطس، وذلك قبل بطولة العالم بخمسة أيام، لكى لا يكون هناك إجهاد على اللاعبات لفارق التوقيت، ويكون هناك وقت كاف للفريق للتعود على الأجواء هناك قبل البطولة.

تضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني للناشئات مواليد 2006 للسفر إلى كرواتيا كلًا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة وأحمد سمير المدير الفنى وأحمد حسن مدرب عام ومنة كرم إدارية الفريق الوطنى ومنة الله محمد أخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: جهاد وائل - جنة نور الدين - جودى عريبي - جنى ياسر - نهى إيهاب - شهد صفى الدين - جنى محمود - شروق محمود - جودى وليد - ميرنا أشرف - سرمدا دعبس - رقية ياسر - ملك طه - ندى تامر - نورا مصطفى - سما يامن - بسملة احمد.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للناشئات مواليد 2006 ببطولة العالم القادمة للناشئات فى نسختها الـ10 والتى تستضيفها الصين خلال الفترة من 14 إلى 25 أغسطس ضمن منتخبات المجموعة السابعة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب رومانيا ومنتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا.