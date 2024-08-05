شكرا لقرائتكم خبر عن قطار أطول سلسلة انتصارات مستمر.. كولر يصل للفوز رقم 19 على التوالى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر للفوز رقم 19 على التوالي عقب التغلب على المقاولون العرب برباعية في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكسر كولر الرقم القياسي المسجل باسم مانويل جوزيه بعدد 17 مباراة متتالية في موسم 2004 / 2005 بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية، قبل أن تستمر أطول سلسلة وتصل للمباراة رقم 19 على التوالي.

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دوري المحترفين.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 78 في صدارة الدوري بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذ من الأهلي ومحاولة اختراق دفاع المقاولون، وهدد وسام أبو علي مرمى الذئاب في الدقيقة 8 من تمريرة حسين الشحات ولكن حولها الدفاع إلى ركنية، وسدد إمام عاشور تصويبة رائعة في الدقيقة العاشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود أبو السعود.

وهدد رضا سليم مرمى المقاولون بتصويبة جديدة في الدقيقة 13 من الجبهة اليمنى ولكن الكرة مرت أعلى العارضة، وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة وهو ظهره للمرمى ليستدير بجسمه ويسدد الكرة أرضية على يمين مرمى أبو السعود.

استمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب بعد هدف التقدم وسط تراجع وتأمين دفاعي من المقاولون واللعب دفاع منطقة خشية من استقبال أهداف جديدة مع اللجوء للكرات المرتدة لتهديد مرمى الأهلي.

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي والثاني له في الدقيقة 34 بطريقة رائعة بعد تصويبة الكرة على الطائر على يمين أبو السعود من صناعة رامي ربيعة، فيما أهدر مروان عطية فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 بعدما تصدى أبو السعود لتصويبة مروان وحولها إلى ركنية، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بثنائية حتى نهاية الشوط الأول.

هدد إمام عاشور مرمى المقاولون بتصويبة في الدقيقة 52 ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت على ركنية، وسدد كريم فؤاد تصويبة من خارج منطقة الجزاء من جهة اليسار ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون.

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي "هاتريك" في مرمى المقاولون في الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعدما وصلته كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها وارتطمت بمدافع المقاولون وسكنت الشباك.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات في الدقيقة 72 بنزول كلا من بيرسي تاو وعمر كمال وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات ومحمد هاني ورضا سليم ووسام أبو علي.

وسجل بيرسي تاو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 78 من رأسية متقنة بعد استقباله عرضية من الجبهة اليسرى، وأجرى الأهلي خامس تغييراته في الدقيقة 81 بنزول محمد عبد الله اللاعب الشاب بدلا من أكرم توفيق، واستمرت النتيجة بفوز الأهلي برباعية حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وسام أبو علي ورضا سليم

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من: محمود الزنفلي وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وأفشة وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا كابوري، جوزيف أوشايا

الوسط: أحمد الشيمي عمر سافيولا، محمد مجلي،

الهجوم: جواكيم أوجيري، محمد سالم، محمد عنتر

وتواجد على دكة البدلاء كل من: أسامة النجار ولؤي وائل ومحمود شبراوي وعامر عامر وأحمد مودي ومحمد عبد الناصر ومحمود مانجا ومهند محمد ومعز أكولو.