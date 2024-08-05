شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: وسام لديه حلول متنوعة أمام المرمى ولازم أفشة يلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، بما يقدمه الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، بعد تسجيله هاتريك اليوم فى شباك المقاولون العرب وحصوله على جائزة رجل المباراة.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "وسام أبو على مهاجم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا وأفضل ميزة لديه أنه عنده حلول متنوعة وقادر يسجل بأى طريقة، وموفق جدا فى كل قراراته لأنه مركز فى كل لعبه، فاستحق أن يكون هداف الدورى رغم أنه جاء فى يناير الماضى".

وأضاف: "كولر مش هدفه منح الناشئين فرص كتير فى المباريات إلا الناشئ المتكامل ولا تعنيه هذه النقطة، كولر يركز فقط مع اللاعبين الكبار فقط من أجل منحهم الفرصة الكاملة خلال المباريات الماضية، والنهاردة عمل عكس كلامه ومنح محمد عبد الله فرصة المشاركة النهاردة".

وتابع: "طريقة تعامل كولر مع أفشة مش كويسة، لازم أفشة يلعب وياخد دقائق لأنه لاعب مهم جدا للفريق، وأتمنى أزمته مع كولر تمر زى ما حصل مع بعض اللاعبين".

وحقق فريق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما حاليا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليقترب ذئاب الجبل من الهبوط إلى دوري المحترفين.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي إلى النقطة 78 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.