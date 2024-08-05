شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب اليد يصطدم بإسبانيا فى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:38 م

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعد مع نظيره الإسبانى " ثالث المجموعة الأولى " فى دور ربع النهائى من أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى الأربعاء المقبل .

و أنهى منتخب اليد الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين و خسارة النرويج من الدنمارك .

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024 ، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى .

وشهدت المباراة تألقا ملحوظا لعدد من اللاعبين، على رأسهم حارس المرمى كريم هنداوى واللاعب يحيى خالد.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 15- 14 لصالح المنتخب الأرجنتينى، وسط نجاح منتخب اليد فى العودة للتقدم فى الشوط الثانى .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.